Aislinn König: Österreicherin im Halbfinale der Basketball-WM

79:60 gegen Puerto Rico in Sydney. Dass das kanadische Frauen-Team das Semifinale einer WM erreicht, ist an sich schon historisch. Dass dabei auch ein bisschen österreichische Sporthistorie geschrieben wird, dafür ist Aislinn König zuständig. Oder, wie sie in ihrer Heimat geschrieben wird: Konig.

Die 24-Jährige spielt seit 10 Jahren in kanadischen Nationalauswahlen, besitzt aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie ist Profi in der französischen Liga, bei Flammes Carolo Basket Ardennes in der Kleinstadt Charleville-Mézières. Im Zuge der WM erhielt sie viel Lob auf Social Media und nationalen Sportkanälen. Auf Instagram hat sie 14.700 Follower.