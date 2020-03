Stille Jubel wegen Corona: Die Sportwelt hält den Atem an

Das Coronavirus verschlägt der Sportwelt den Atem. Täglich gibt es neue Absagen, Vorschriften für Geisterspiele oder doch die Hoffnung auf volle Ränge - wie in Österreichs Bundesliga.

Fußball Österreich

Die Fußball-Bundesliga hat jedenfalls über die weitere Vorgehensweise beraten und die nächsten beiden Runden ausgesetzt.

Österreichs Nationalteam bestreitet am 30. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Türkei. Der ÖFB wollte auf Anfrage den Erlass abwarten, ehe weitere Informationen bekannt gegeben werden.

Die erste große Bewährungsprobe in Österreich gibt es am Donnerstag. Da steht in Linz das Fußball-Europa League-Achtelfinalspiel zwischen dem LASK und Manchester United auf dem Programm, für das bereits 14.000 Karten abgesetzt wurden. Dieses wird nun zum Geisterspiel.

Fußball International

Die FIFA hat wegen der Coronavirus-Epidemie die asiatischen Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2022 in Katar im März und Juni verschoben. Darauf habe man sich mit der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) verständigt, teilte die FIFA am Montag mit.

In Herzliya in Israel sitzt Fußball-Teamchef Andreas Herzog wegen der behördlichen Maßnahmen bis 19. März eine Quarantäne ab. Der ÖFB-Rekordteamspieler verlegte seine eigentlich für Freitag geplant gewesene Ankunft in Tel Aviv kurzfristig um einen Tag nach vor, um dem seit Freitag 8.00 Uhr bestehenden Einreisestopp zuvorzukommen.

Champions-League-Premiere: Am Dienstagabend (21.00 Uhr) wird das Match Valenica - Atalanta Bergamo ebenso wie das Achtelfinal-Rückspiel Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund am Mittwochabend (21.00 Uhr) ohne Fans stattfinden.

Das CL-Spiel zwischen dem FC Barcelona und SSC Napoli, für 18. März angesetzt, wird aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Dies gab Spaniens Fußball-Meister am Dienstag bekannt.

Die Europa League ist ebenso betroffen: Das Rückspiel im Achtelfinale des FC Kopenhagen gegen Istanbul Basaksehir am 19. März wird ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Ohne Fans findet auch das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Olympiakos Piräus (GRE) und Wolverhampton (ENG) am Donnerstag statt. Dies gab die UEFA am Montagabend bekannt.

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt kann nicht stattfinden. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Montag entschieden, die für 19. März angesetzte Partie nicht zu bewilligen.

Die Deutsche Fußball Liga ( DFL) stellt sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Geisterspiele am nächsten Bundesliga-Wochenende ein.

Es war bereits von der Stadt Mönchengladbach entschieden worden, dass das Nachtragsspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am kommenden Samstag soll ohne Zuschauer stattfinden.

Italien setzt sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April aus. Damit wird auch die italienische Fußball-Meisterschaft in der Serie A vorerst ihren Spielbetrieb einstellen - Juventus Turin, Napoli und Atalanta Bergamo spielen noch in der Champions League, Inter Mailand und AS Roma in der Europa League.

In Italien wurden seit Ende Februar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand (2:0).