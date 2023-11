Starkicker Ronaldo sieht sich mit Milliardenklage konfrontiert

Fußballstar Cristiano Ronaldo wird in einer amerikanischen Sammelklage auf Schadenersatz verklagt, berichtet die BBC. Ronaldo hatte Werbung für Binance gemacht. Das ist die weltweit größte Kryptowährungsbörse. Die Kläger behaupten, dass Ronaldos Unterstützung von Binance sie dazu veranlasst hat, Investitionen zu tätigen, die zu Verlusten geführt haben.

Ronaldos Werbung für Binance hat laut der Klage zu einem signifikanten Anstieg der Suchanfragen nach der Kryptobörse geführt. Daraufhin hätten viele in "nicht registrierte Wertpapiere" investiert - zum Beispiel in die Kryptowährung BNB von Binance. Gemäß der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) können diese als Wertpapiere eingestuft werden. Der juristische Haken: Prominente, die sie bewerben, müssen US-amerikanische Wertpapiergesetze einhalten, was unter anderem die Offenlegung der Vergütung für die Förderung solcher Investitionen einschließt.