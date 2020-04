Star-Quarterback Tom Brady löste Polizeieinsatz aus

Die Streife, die Tom Brady am Montag in Tampa aufgriff, hatte freilich etwas anderes im Sinn. Die Polizisten mussten beim Superstar eine offizielle Amtshandlung tätigen. Der Grund: Der Quarterback hatte in einer Parkanlage in Tampa trainiert, die wegen der Corona-Maßnahmen offiziell gesperrt war. Der 42-Jährige wurde von der Streife aus dem Park geworfen. Brady hatte im März einen Zweijahres-Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben, der ihm 25 Millionen Dollar pro Jahr einbringen soll.

Die Stadt reagierte via Twitter mit Humor. "Sorry Tom Brady, wir haben den größten Respekt vor Ihnen, aber bleiben Sie gesund und zuhause."