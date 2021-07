Ein Horror-Unfall riss Grünberg aus Karriereträumen

Es ist der Albtraum eines jeden Stabhochspringers: In der Luft die Kontrolle über den Stab und den eigenen Körper zu verlieren und ungebremst wieder zurück auf den harten Boden katapultiert zu werden statt in die weiche Aufsprungmatte. Für Kira Grünberg, die beste Stabhochspringerin Österreichs, wurde dieser Albtraum am Donnerstag grausame Wirklichkeit. Beim Training in der Innsbrucker WUB-Halle stürzte die 21-jährige Tirolerin kopfüber in den Einstich-Kasten und zog sich dabei eine schwere Wirbelverletzung zu.

Grünwald musste noch am Donnerstag in der Innsbrucker Universitätsklinik notoperiert werden. Der fünfte Halswirbel dürfte allerdings bei diesem Unfall dermaßen in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dass bei der Leichtathletin bleibende Schäden befürchtet werden müssen. "Der Zustand ist ernst, aber stabil", hieß es dazu in einer Aussendung am späten Donnerstagabend. Grünberg liegt nach der Operation auf der Intensivstation.