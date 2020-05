Schröder und Hengst London glänzten in Wien

Victoria Max-Theurer und ihr 15-jähriger Westfalen-Hengst Eichendorff haben Punkterichter und Zuschauer am Sonntag im Vienna Dressage Masters beeindruckt. Hatte sich das Duo im Grand Prix am Freitag nicht ganz von der besten Seite gezeigt, so klappte in der Musikkür alles nahezu perfekt. Die Oberösterreicherin erhielt 78,025 Prozentpunkte und klassierte sich damit an der dritten Stelle. Bessere Noten erhielten nur die Olympia-Zweite Adelinde Cornelissen ( Niederlande) mit Jerich Parzival (85,300) und die Deutsche Isabell Werth mit El Santo (78,500).

Max-Theurer, die für ihren dritten Rang 8.100 Euro erhielt, war sehr zufrieden. "Er ist heute mit dem Boden besser zurecht gekommen und hat einen super Job gemacht", sagte die 27-Jährige über den in Familienbesitz stehenden Hengst. "Unabhängig von der Platzierung freut es mich, dass Edi wirklich gut gegangen ist."

Renate Voglsang, die zweite heimische Olympia-Teilnehmerin und Team-EM-Sechste, erhielt für ihre Vorstellung mit Fabriano 74,975 Prozentpunkte und wurde damit Fünfte. "Er liebt Wien und dieses Viereck. Das waren die besten Leistungen, die er dieses Jahr gezeigt hat", lobte Voglsang ihren 14-jährigen Hengst, mit dem sie im Grand Prix vor Max-Theurer (6.) Vierte gewesen war.