Springreiten: Ein Österreicher in Hochform

Stefan Eder ist vor seinem Antritt bei der Global Champions Tour auf dem Wiener Rathausplatz in Hochform. Der Salzburger sicherte sich nach Grand-Prix-Triumphen im Magna Racino in Ebreichsdorf, Wr. Neustadt, Bratislava und Ising bei München nun auch den ersten Platz im Großen Preis von Pezinok.



Auf Chili van Dijk war Eder im Stechen mit sechs Reitern in fehlerfreien 35,90 Sekunden der schnellste Reiter vor der Tschechin Zuzana Zelinkova auf Luka`s Ninja (0 Fehlerpunkte/38,78 Sek.).

Eder wird für das große Springreit-Turnier in Wien (20. bis 23. September) eine Wild Card erhalten. Denn dort sind die besten 30 der Weltrangliste am Start, unter anderem Kapazunder wie Olympiasieger Steve Guerdat aus der Schweiz oder die Deutsche Springreit-Legende Ludger Beerbaum.



viennamasters.at