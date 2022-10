Springreiten: Eder gewann Riders-Tour-Etappe in Wiener Neustadt

Der Salzburger Springreiter Stefan Eder hat am Sonntag in Wiener Neustadt den Großen Preis einer erstmals in Österreich ausgetragenen Riders-Tour-Etappe gewonnen. Der Lokalmatador siegte am Sonntag auf Dr. Scarpo im zweiten Umlauf fehlerlos in 41,85 Sek., sein auf Flick Flack zweitplatzierter Landsmann Siegfried Schlemmer war 0,21 Sek. langsamer. Dritter wurde Angelos Touloupis (GRE/Lorde Mexx/44,26). Eder hatte in der Arena Nova auch 2006 einen Grand-Prix-Sieg gefeiert.