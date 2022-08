Österreichs Pferdesport-Verband mit Großaufgebot bei der WM

Umbruch

Im Voltigieren gab es nach dem Rücktritt der mehrfachen Welt- und Europameisterin Jasmin Eder einen Umbruch. "Wir können dennoch ganz vorne mitkämpfen", ist Veronika Greisberger, Longenführerin von Isabel Fiala, überzeugt. Neben Fiala sind Alina Barosch, Eva Nagiller und Dominik Eder am Start.

Für die Springreiter und die Para-Dressur beginnen die Titelkämpfe erst am Mittwoch. Die größte Chance auf eine Medaille für Rot-weiß-Rot hat wohl Peppo Puch in der Para-Dressur. Der Steirer hat bei den Paralympics im vergangenen Jahr zweimal Silber geholt, 2018 in Kentucky steuerte er zwei Silbermedaillen zum historischen OEPS-Erfolg mit gesamt sechsmal Edelmetall bei.

Die Springreiter werden vom aktuell Weltranglisten-12. Max Kühner (mit Elektric Blue P) und Julia Houtzager-Kayser (High Five) angeführt. Rund um Kühner hofft das Team auf den Sprung zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Allerdings wäre ein fünfter Platz im Mannschaftsbewerb für eine direkte Qualifikation nötig. Der WM-Teambewerb besteht aus einem Zeitspringen am Mittwoch sowie den beiden Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag. Das Einzel wird am Sonntag (14.8.) in zwei weiteren Runden entschieden - und wenn nötig erst im Stechen.

Die von 1990 bis 2018 ausgetragenen Weltreiterspiele, die sämtliche im Weltverband FEI vertretenen Weltmeisterschaften vereint hatte, gibt es wegen finanzieller bzw. organisatorischer Probleme nicht mehr. Vielseitigkeit, Kutschenfahren und Distanzreiten haben nun eigene Termine.