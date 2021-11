Sportpolitik: So lief die Revolution im Spitzensport ab

Bei der Generalversammlung von Sport Austria. erfolgte auch der Beschluss von verpflichtenden Good Governance-Verhaltensleitlinien. Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Jahrelang wurde darüber diskutiert, heute wurden die künftigen Leitlinien des organisierten Sports sozusagen auf den Boden gebracht. Was bislang empfohlen wurde, ist nun verpflichtend. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nun geht es darum, diese Punkte in der Praxis so umzusetzen, dass sie auch von der Basis gelebt werden.“ Der ehemalige burgenlänidsche Landeshauptmann bekamm mit SPORTUNION-Präsident Peter McDonald einen neuen Stellvertreter.