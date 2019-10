Sportler des Jahres: Trophäe wird nach Niki Lauda benannt

Eine der begehrtesten Trophäen im österreichischen Sport wird nach einem der größten Sportler des Landes benannt. " Niki" heißen ab sofort die Trophäen, die jährlich an Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres vergeben werden. Die Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria ( SMA), die die Wahl durchführt, ehrt damit posthum die am 20. Mai verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda.

Der Niki wird erstmals bei der Lotterien Sporthilfe-Gala am 31. Oktober in der Marx-Halle in Wien vergeben, wenn die besten heimischen Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet werden. Die von Metallkünstler Stefan Gahr gefertigte Trophäe bleibt unverändert.

"Größte Ehre, die wir ihm geben können"

"Mit Niki Lauda hat die österreichische Sportwelt im Jahr 2019 eine der charismatischsten Figuren verloren. Wir wollen den herausragenden Sportler und die beeindruckende Persönlichkeit Niki Lauda ehren, indem wir alle künftigen Sportler des Jahres eine Trophäe überreichen, die seinen Namen trägt. Damit möchten wir Niki Lauda posthum die größte Ehre zukommen lassen, die wir ihm geben können", erklärte SMA-Präsident Hans Peter Trost.