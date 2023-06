Sportland Norwegen: Von Casper Ruud bis Skistar Kristoffersen

Es ist beachtlich, welch große Sportler Norwegen immer wieder hervorbringt.

Im Tennis ist Norwegen dank Paris-Finalist Casper Ruud, der sich Djokovic in drei Sätzen geschlagen geben musste, nun ebenfalls in der Weltspitze angekommen. Der 24-Jährige ist nun Kollege zahlreicher Spitzensportler aus seinem Land. Fußballer Erling Haaland krönte seine große Saison am Samstag mit dem Titel in der Champions League und gilt für viele als bester Stürmer der Welt.