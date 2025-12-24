Weihnachten im Zeichen des Sports: Die Highlights auf einen Blick

Der Ball rollt weiter, die Pfeile und Pucks fliegen ebenso durch die Gegend wie die ÖSV-Adler, und auch die Skifahrer schnallen sich demnächst wieder ihre Brettln an. Fußball Im Afrika-Cup in Marokko bewahrte Liverpool-Star Mohamed Salah Ägypten vor einem Fehlstart. Der Stürmer traf gegen Simbabwe erst in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg. Gespielt wird sogar am 24. Dezember. Wer also keine Lust auf Bescherung hat, kann sich etwa Elfenbeinküste gegen Mosambik (18.30) oder Kamerun gegen Gabun (21.00/beides live Joyn) anschauen. In der Premier League geht es ab Freitag weiter mit Manchester United gegen Newcastle (21.00). Oliver Glasner und Crystal Palace empfangen am Sonntag Tottenham Hotspur mit Kevin Danso (live auf Sky). Auch in der Serie A in Italien wird ab Samstag eine komplette Runde gespielt.

Darts Die Profis machen bei der Darts-WM nur ganz kurz Pause. Der Österreicher Mensur Suljovic trifft am 27. Dezember in London in der allerersten Partie nach Weihnachten auf den aktuellen Weltmeister und Lokalmatador Luke Littler (13.30/live Sport1, DAZN). Bis zum Finale am 3. Jänner ist nur noch am 31. Dezember spielfrei.

Football Rund um Weihnachten stehen hochklassige Duelle auf dem Spielplan der NFL. Die Christmas Games am 25. und 26. Dezember erfreuen sich ebenso größter Beliebtheit wie die entscheidenden Spiele der Week 17 im Kampf um die Play-off-Plätze. Die Indianapolis Colts kämpfen am 28. Dezember gegen Jacksonville um ihre letzte Mini-Chance auf einen Play-off-Platz. Der Österreicher Bernhard Raimann fehlte zuletzt wegen einer Ellenbogenverletzung. DAZN zeigt alle Partien live, einzelne Spiele könnten zusätzlich bei RTL laufen. Basketball In der NBA ist nur der 24. Dezember spielfrei. Der 25. ist seit Jahren fest im Kalender verankert. Die Partien zählen zu den meistgesehenen der Saison. Jakob Pöltl spielt in der Nacht von 26. auf 27. Dezember mit seinen Toronto Raptors bei den Washington Wizards. Auch der 30-jährige Wiener ist nicht ganz fit. Zuletzt kam er wegen Rückenproblemen nur zu 6:36 Minuten Einsatzzeit.

Eishockey Die Mannschaften der ICE Hockey League stehen bereits am Christtag wieder zum Training auf dem Eis. Denn am Stefanitag geht die Liga schon wieder weiter. Am Samstag überträgt ORF1 das Derby KAC – VSV. Bis zum Jahreswechsel stehen insgesamt noch drei Runden an, am Sonntag kommt es zum ewig jungen Schlager zwischen den Capitals und dem KAC. In der NHL empfängt am Samstag Marco Rossi mit seinem neuen Team Vancouver San Jose und am Dienstag Philadelphia. Detroit mit Marco Kasper spielt am Samstag bei Carolina, am Sonntag gegen Toronto, am Silvester gegen Winnipeg.

Skispringen Die Vierschanzentournee zählt in Österreich zu den Sport-Klassikern zum Jahreswechsel. Die ÖSV-Adler sprangen zuletzt etwas ihrer Form hinterher – der eine oder andere wird an den Feiertagen eine Sonderschicht einlegen müssen. Der Startschuss zur Tournee fällt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf, das große Finale steigt traditionell am 6. Januar beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen. Die Stationen Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen werden live von ORF und Eurosport übertragen.