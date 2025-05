Sport-Staatssekretärin: "Stadion? Nicht das Erste, woran ich denke"

Der erste Weg führt über die Kindergärten und Schulen. Eine Stunde Bewegung am Tag ist ja das Minimum. Unser Ziel ist es, dass Kinder dadurch animiert werden, weit mehr Sport machen zu wollen. Wir wissen, dass Sport auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit stärkt und Charakter bildend ist. Gerade in Teamsportarten nimmt man Lektionen fürs Leben mit.

Wie erreicht man Kinder in Familien, in denen Sport keine Rolle spielt, die beispielsweise auch ihre Kinder vom Sport-Unterricht abmelden.

Es geht nicht um ein bloßes Bekenntnis, wir wollen die tägliche Bewegungseinheit forcieren und ausbauen. Dass sich Kinder bewegen, das ist einerseits die Voraussetzung dafür, dass diese auch in Zukunft ein aktives Leben führen werden. Denn bewegte Kinder sind gesunde Kinder und gesunde Kinder sind glückliche Kinder. Gleichzeitig ist der Ausbau die Voraussetzung für den Spitzensport. Je mehr Kinder in einem Talentepool sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Talente übersehen.

Den Arzneimitteldeckel beispielsweise für jene Pensionistinnen und Pensionisten, die chronisch krank sind und hohe Medikamentenkosten haben. Oder aber die Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende. In der Vergangenheit führte das Fehlen dieser Maßnahme zu Armutsgefährdungen. Die Löhne der Beamten wurden auf zwei Jahre abgeschlossen. Kritik gab es von Beginn an, jetzt sprechen sich Experten dafür aus, das Paket aufzuschnüren.

Wir haben keine Verantwortung für die budgetäre Situation so wie sie jetzt ist. Das ist das Ergebnis der Vorgängerregierung. Wir müssen sparen, weil wir sonst künftig zu hohe Summen für Zinszahlungen ausgeben müssten. Das von FPÖ und ÖVP ausverhandelte 6,4 Milliarden Paket, das nach Brüssel gemeldet wurde, haben wir übernommen – auch aus einer Verantwortung gegenüber der EU-Kommission heraus. Wir haben die soziale Handschrift in das Paket verhandelt.

Jetzt war es wichtig, trotz der Budgetsanierung die tägliche Bewegungseinheit abzusichern. Wir sind derzeit bei einem Ausbaugrad von 14 Prozent. Die Fachverbände werden jetzt miteingebunden, weil wir uns erhoffen, dass talentierte Kinder in die Vereine übernommen werden. Am Ende der Legislaturperiode sollen 2 von 3 Kindern wieder in Sportvereinen sein. Das war der Stand vor der Pandemie.

Das Ziel ist es, langfristig Spielräume zu erhalten und nicht Geld für die Zinszahlungen, die aus der Vergangenheit rühren, ausgeben zu müssen. Es gibt bereits jetzt Bereiche, in die wir trotz Sparnotwendigkeit investieren, wie Wirtschaft und Arbeitsmarkt, weil es einen engen Zusammenhang zwischen Konjunktur und Budget gibt. Je schneller sich die Wirtschaft erholt, desto leichter wird die Budgetsanierung gelingen. Gerade wenn man an die Maastricht-Kritieren wie die Verschuldungsrate denkt: Das Bruttoinlandsprodukt steht im Nenner. Es geht uns darum, Zuversicht zu schaffen, um die Ängste, die da sind, zu nehmen.

Welche Ängste meinen Sie konkret?

Die Angst zeigt sich an der hohen Sparquote, die wir in bestimmten Bereichen haben, und sie besteht bei vielen, wenn sie an die Energierechnung oder Mieterhöhung denken. Die steigenden Arbeitslosenzahlen führen bei einigen auch zur Angst vor Jobverlust. Genau deshalb haben wir die Mietpreisbremse eingeführt. Und genau deshalb werden wir auch bei den Energiepreisen einen Krisenmechanismus etablieren. Die Teuerungskrise, wie sie in den vergangenen Jahren über die Bevölkerung hereingebrochen ist, wird es nicht mehr geben.

Sollten wieder Spielräume im Budget geschaffen werden. In welche Sportbereiche oder Großereignisse werden Mittel fließen?

Es war uns in der Regierung sehr wichtig, die Kürzungen im Sport auf zwei Jahre zu beschränken. In der besonderen Sportförderung ist bereits jetzt festgelegt, dass wir 2027 wieder den ursprünglichen Betrag zur Verfügung stellen werden. Ich hätte mir, wie der Finanzminister, ein anderes Budget gewünscht, wo wir mehr Spielraum gehabt hätten. Jetzt ist dafür die Zeit, smart zu investieren. Wir werden zum Beispiel die Sportstättenstrategie vorantreiben, damit wir dann, wenn wieder mehr Geld da ist, genau wissen, wo uns welche Sportinfrastruktur in Österreich fehlt. Das gleiche Prozedere gilt für Großveranstaltungen.

Wie können wir uns das vorstellen?

Es geht um ein vorausschauendes Bewerbungsmanagement. Sportgroßveranstaltungen muss man unter vielen Gesichtspunkten bewerten: Die sportpolitische Notwendigkeit, wenn es sich um eine Europa- oder Weltmeisterschaft handelt, ebenso wie die Frage, ob es die notwendige Infrastruktur gibt, um eine Großveranstaltung überhaupt ausrichten zu können.