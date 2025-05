Stockers Alleingang irritiert SPÖ und Neos

Die Sicherheit der eigenen Bevölkerung müsse in solchen Fällen Vorrang vor individuellen Rechten haben, so die Verfasser, die eine „grundlegende Diskussion über die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention“ anstreben, keine grundsätzliche Änderung der EMRK.

Der Schweizer Sozialdemokrat Alain Berset, Generalsekretär des Europarats, dessen juristischer Arm der EGMR ist, warnte bereits vor einer „Politisierung des Gerichtshofs“ und betonte, Institutionen, die Grundrechte schützen, dürften sich „nicht den politischen Zyklen beugen“.

In Österreich hat Stocker die Koalitionspartner mit dem Brief offenbar vor den Kopf gestoßen. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte sich in der Vergangenheit immer gegen Angriffe auf die EMRK stark gemacht, aktuell will sie nichts dazu sagen.