"Israel verletzt Völkerrecht": Kurswechsel in Berlin - Wien bleibt zurückhaltend

"Was wir in den letzten Monaten sehen, hat nichts mehr mit Respekt von fundamentalen Grundsätzen der Humanität zu tun", sagt der Österreicher. Die Lage sei "katastrophal. Man kann keine Worte mehr finden, um das zu beschreiben".

Doch weltpolitisch weit schwerer wiegt der dramatische Schwenk, den jetzt der deutsche Kanzler Friedrich Merz vollzogen hat. Deutschland, gehört gemeinsam mit Österreich zu den entschiedensten Unterstützern und damit Verteidigern Israels - aus "historischer Verantwortung" , wie man immer betont. An die erinnert der Christdemokrat Merz auch diesmal bei einem TV-Auftritt: Deutschland müsse sich mit öffentlichen Ratschlägen an Israel so weit zurückhalten, wie kein zweites Land auf der Welt: "Aber wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, dann muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen."

Österreichs Regierung bleibt vorsichtig

Ein so heftiger Kurswechsel wie in Berlin zeichnet sich bei der Regierung in Wien nicht ab. Im Bundeskanzleramt betont man, dass Kanzler Christian Stocker auch schon bisher Kritik am "unverhältnismäßigen" Vorgehen Israels geübt habe. Vor allem müssten endlich die Hilfslieferungen in den Gazastreifen uneingeschränkt zugelassen werden. Kritik werde man auch weiterhin üben, aber anders als Länder wie Spanien eben "sparsam". Man dürfe auch nicht vergessen, dass es der Terror der Hamas gewesen sei, der am Anfang dieses Krieges stehe.