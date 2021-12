Sport-Sprüche, Teil 2: Von Kriechmayrs Damenspitz und Wolffs Blut

"Sogar als ich über die Linie gefahren bin, dachte ich 'Ist es nun vorbei, muss ich weiterfahren?'"

Rad-Überraschungs-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer nach ihrem Erfolg.

"Es sind Olympische Spiele, am liebsten hätte ich jeden abgebusselt. Aber das geht mit Corona nicht."

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger nach dem Gewinn von Bronze.

"Hau mal richtig drauf! Hau drauf!"

Die deutsche Bundestrainerin Kim Raisner zur Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu, die im olympischen Reit-Parcours verzweifelt mit der Gerte auf das verängstigte Pferd schlug.

"Für 100.000 Dollar würden andere Menschen noch viel länger in Quarantäne gehen."

Alexander Zverev über die Kritik einiger Tennis-Profis an den Quarantäne-Bedingungen bei den Australian Open. Für ein Erstrunden-Antreten in Melbourne gab es 100.000 Dollar.