Spitzenplätze für Österreichs Mountainbikerinnen im Weltcup

Mona Mitterwallner und Laura Stigger haben sich in der Weltspitze etabliert. Auch bei der dritten Station des Mountainbike-Weltcups in Nove Mesto (Tschechien) landeten die beiden jungen Tirolerinnen im Vorderfeld und bestätigten ihre Hochform.

Mitterwallner, die ihre erste Weltcupsaison bestreitet, beendete das Cross-Country-Rennen auf dem sechsten Platz, ihre Landsfrau Laura Stigger landete unmittelbar dahinter an siebenter Stelle. Der Sieg ging erneut an die Australierin Rebecca McConnell. Die nächste Station ist in einem Monat Leogang.