Special Olympics in Berlin: "Geht nicht nur um das eine große Ereignis"

In den Dienst der guten Sache stellten sich auch weitere Stars des internationalen Sports. Ex-NBA-Basketballer Dirk Nowitzki sagte, dass es nicht um Gewinnen oder Verlieren gehe, "sondern darum, sich für den Sport zu engagieren" und stattete dem deutschen Special-Olympics-Basketballteam einen Besuch ab.

Begeistert ist auch die einstige Wunderturnerin Nadia Comăneci. "Es geht nicht nur um das große Ereignis in Berlin", schrieb sie. "Es geht auch um die Arbeit, die an der Basis geleistet wird, von Trainern und Verwandten." Tatsächlich sind etwa 3.000 Trainer in Berlin dabei, die Zahl der Sportler und Sportlerinnen mit geistiger Beeinträchtigung wird weltweit auf sechs Millionen geschätzt. Doch weniger als zehn Prozent der Sportvereine haben auch ein Angebot für all jene, schreibt die DW.