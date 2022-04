Snooker-WM: Tradition, ungewöhnliche Namen und ein Skandal

Ebenfalls Tradition ist es, dass die besten Spieler einen Beinamen bekommen. Passt eigentlich nicht zur feinen Etikette und dem Outfit der Sportler. Den Spitznamen muss man sich verdienen. Man darf ihn sich nicht selbst aussuchen, man bekommt ihn. Oft hat er mit der Spielweise zu tun. Wie etwa bei Ronnie O’Sullivan, der wegen seines schnellen Spiels "The Rocket" genannt wird. Er hat 1997 in fünf Minuten und acht Sekunden das schnellste Maximum-Break (147 Punkte), also ein perfektes Spiel geschafft.

Raketen und Drachen

Oft spielt auch die Herkunft eine Rolle. So wird der Australier Neil Robertson als "Thunder from Down Under" bezeichnet. Mark Selby kommt aus Leicester. Er wird "Jester from Leicester" (Spaßvogel aus Leicester) genannt. Wohl auch wegen des Reimes. "The Magician" Shaun Murphy hat bei der WM bereits ausgezaubert, er verlor gegen den "Merlin of Milton" Stephen Maguire. Der wiederum ist einer der wenigen, die ohne Fliege spielen dürfen – er hat ein ärztliches Attest. Und Anthony Hamilton: Der kommt aus Nottingham, wird aber auch wegen seines Kinn- und Oberlippenbärtchens "Robin Hood" genannt. "The Ace in the Pack", das Ass im Ärmel, ist Judd Trump. Angst hat der Mitfavorit aber auch vor dem "Welsh Dragon", dem walisischen Drachen Matthew Stevens, nicht. Der musste in Runde eins sowieso erst versuchen, "Jack-Pot" Jack Lisowski zu knacken.