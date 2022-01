Snooker-Weltmeister spricht über seine mentalen Probleme

Snooker-Weltmeister Mark Selby offenbarte über die sozialen Netzwerke eigene mentale Probleme. Der 38-jährige Engländer mit dem Spitznamen „Jester from Leicester“ (Spaßvogel von Leicester) schrieb am Samstag auf Twitter: „Ich möchte mich nur bei allen meinen Freunden und meiner Familie dafür entschuldigen, dass ich sie im Stich gelassen habe. Psychisch bin ich derzeit in keiner guten Verfassung.“