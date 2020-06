Österreichische Chefs im Ausland unter Druck

Patrick Riml

Alexander Hödlmoser

Riml

Mikaela Shiffrin

So ist der Tirolerder Sportdirektor des US-Skiteams. Und der Salzburgerder Speedcoach der US-Herren. Und der Burgenländer, der zuvorAdmiras Kickern Beine gemacht hatte, für die Kondition aller US-Stars verantwortlich. Den Vorarlbergersetzteindes kurz vor der WM als Coach vonab, nachdem sich die 19 Jahre junge Slalom-Olympiasiegerin und Mamaüber den autoritären Stils Pfeifers beschwert hatten.

Sonderrechte genießen österreichische Trainer bei ihrem österreichischen Chef keine. Zumal auch in den USA der Neid a Luder sein kann und so mancher joblose Skilehrer nur darauf wartet, dass die WM wegen zu viel Austria for USA in die Skihos’n geht.

Auch in der Schweiz steht ein Österreicher unter Erfolgsdruck. Auch Rudi Huber ist Chef über Damen und Herren. Auch er vertraut auf österreichisches Know-how. Wobei der (mit der Schweizer Ex-Weltmeisterin Sonja Nef verheiratete) Salzburger Damen-Trainer der Schweiz, Hans Flatscher, und der Steirer Sepp Brunner schon auf der Fränkli-Gehaltsliste standen, als Huber noch Atomic-Rennleiter war.

Nur kurz hielt es Mathias Berthold beim ÖSV als Herren-Cheftrainer aus, obwohl er diesen Job bei Amtsantritt 2010 als den wichtigsten im Skizirkus bezeichnet hatte. Der Vorarlberger kehrte zum deutschen Verband zurück. Allerdings nicht mehr zu den Damen, die unter seiner und Christian Schwaigers Regie früher erfolgreicher gewesen waren. Berthold übernahm das deutsche Männerteam. Worauf sich der Österreicher Schwaiger zu einem Geschlechterwechsel bei den Deutschen entschloss und jetzt für Felix Neureuther und Fritz Dopfer zuständig ist. Unter den schärfsten Konkurrenten der beiden sind der Norweger Henrik Kristoffersen (gecoacht vom Steirer Christian Mitter) und Alexander Choroschilow vom russischen Skiteam, das wiederum von Mitters Vater Wolfgang gemanagt wird.

Auch der Kitzbüheler Christian Leitner (Japan-Trainer) sowie die Steirer Burkhard Schaffer (Trainer des kanadischen Super-G-Sensationszweiten Dustin Cook) und Walter Hubmann (Speed-Coach der Kroaten) sorgen dafür, dass auf den Pisten Deutsch dominiert. Beim Team Captains’ Meeting aber wird ausschließlich auf Englisch kommuniziert. Und das nicht, weil in diesem Jahr Colorado der WM-Schauplatz, sondern weil die Formel 1 das Vorbild ist.