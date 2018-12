Ski alpin: Hirscher trainiert, Neureuther kehrt zurück

Zumindest Felix Neureuther hat gut lachen: Der Deutsche, der seit Mitte November wegen seines gebrochenen rechten Daumens passen musste, kehrt am Samstag ins Weltcupgeschehen zurück – im Riesenslalom von Val d’Isère (10 Uhr/13 Uhr/live ORFeins), eine Spezialschiene soll dem Freund von Marcel Hirscher das Fahren ermöglichen. Ansonsten wird sich der Spaß an diesem Wochenende in Savoyen in Grenzen halten, vor allem für den Slalom am Sonntag (9.30/12.30/live ORFeins) ist ein Schneesturm jener Art vorhergesagt, die 2008 zur Torlauf-Absage geführt hat.