Skandal im Basketball: Massenschlägerei bei Madrid gegen Belgrad

Die Partie wurde anschließend mit 95:80 für Partizan gewertet, wie die Euroleague mitteilte. Real hatte die erste Partie der Viertelfinal-Serie mit 87:89 ebenfalls zu Hause gegen Partizan verloren, das damit in der "best of five"-Serie mit 2:0 führt.

Weitere Konsequenzen sind möglich

Die Vorkommnisse während der Partie wurden an den zuständigen Disziplinarrichter übermittelt. Dieser soll nun innerhalb von 24 Stunden eine Entscheidung treffen. Die Euroleague verurteilte die Geschehnisse in ihrer Mitteilung scharf. Sie verstießen gegen die Werte des Respekts, für die die Liga, die Clubs und der Basketball stünden.