Skandal: Baseball-Trainer machte Hitler-Gruß

„Meine Geste führte unbeabsichtigt zu einem rassistischen und schrecklichen Gruß“, sagte Christenson. Der frühere Profi der Major League Baseball betonte dabei, dass er keinerlei rechtsradikale Ansichten habe.

Auch der Verein aus Kalifornien kritisierte das Handzeichen seines Bank-Trainers scharf. „Wir unterstützen oder dulden diese Geste oder das rassistische Gefühl dahinter nicht“, schrieben die Athletics in einer Mitteilung.

„Das ist unglaublich beleidigend, besonders in diesen Zeiten, in denen wir als Verein mit vielen anderen daran arbeiten, rassistische Ungleichheiten in unserem Land aufzudecken und zu beseitigen. Es tut uns sehr leid, dass dies auf unserem Spielfeld passiert ist.“