Siege für Simon und Frühmann

Zwei österreichische Evergreens gaben in Linz den Ton an. Zum Abschluss des Pferdefestivals gewann der 70-jährige Hugo Simon auf C.T. den Sprehe-Grand-Prix. Im Stechen blieb Simon fehlerfrei und war in 37,38 Sekunden der Schnellste. Thomas Frühmann wurde auf seinem Paradeross The Sixth Sense Fünfter, Stefanie Bistan wurde von Juvina auf Platz sieben geritten.

Bereits am Samstag blieb Frühmann, immerhin auch schon 61, auf The Sixth Sense bei der Gold Tour erfolgreich. In fehlerfreien 59,29 Sekunden siegte der Silbermedailengewinner von 1992 vor dem Schweizer Theo Muff, Hugo Simon landete auf Platz vier.



Ab Donnerstag sind Frühmann und Simon beim Wiener Pferdefest im Einsatz. Die beiden Routiniers zählen beim 5-Sterne-Grand-Prix aber nicht zu den Favoriten (Finale am Montag). Zugpferde sind vor allem die Medaillengewinner der Spiele in London: Olympiasieger Steve Guerdat (CH), Sibermedaillengewinner Gerco Schröder (Nl) und der "Bronzene" Pius Schwizer (CH).