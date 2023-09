Sieg gegen die USA: Deutschland sensationell im WM-Finale

Die US-Basketballer mĂŒssen nach dem Viertelfinal-Aus vor vier Jahren in China erneut einen schweren RĂŒckschlag auf der WM-BĂŒhne hinnehmen und spielen am Sonntag (10.30 Uhr) gegen die ebenfalls enttĂ€uschten Kanadier nur noch um Bronze. FĂŒr den Topfavorit ist das allenfalls ein Trostpreis. Der angepeilte sechste Weltmeister-Titel nach 1954, 1986, 1994, 2010 und 2014 muss mindestens bis zum Turnier in Katar 2027 warten.

Ungeschlagen

Deutschland kam mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen in das mit Spannung erwartete Halbfinale. Selbst die USA (104:110 gegen Litauen) hatten bereits ein Spiel verloren. „Das ist WM-Halbfinale. Enjoy the shit“, rief AnfĂŒhrer Schröder seinem Team unmittelbar vor der Partie zu. Anders als in den vergangenen Spielen wollte Deutschland gegen die Superathleten aus der NBA von Anfang an hellwach sein. Und das gelang. Der starke Theis blockte direkt in der ersten Minuten sehenswert, die USA wirkten teilweise eingeschĂŒchtert und nahmen in der Folge eher WĂŒrfe von außen.

Schröder agierte zwei Tage nach seiner schlechten Leistung gegen Lettland deutlich zurĂŒckhaltender und ließ den Ball durch die deutschen Reihen laufen. Der 22 Jahre junge Wagner sah nach seiner Knöchelverletzung hingegen wieder richtig fit aus und attackierte pausenlos. Nach einem krachenden Dunk zum 14:9 zeigte der FlĂŒgelspieler vor 11 011 Zuschauern seine Muskeln, die USA reagierten sofort mit einer Auszeit. Deutschland bewegte den Ball stark und bekam viele hochprozentige AbschlĂŒsse. 25 Punkte in den ersten fĂŒnf Minuten waren Zeugnis der ĂŒberragenden Offensive, in der Franz Wagner zeitweise an den jungen Dirk Nowitzki erinnerte.