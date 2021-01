Sexuelle Belästigung: Eine Olympionikin bricht ihr Schweigen

Vorfälle in allen Lebensbereichen kommen zum Vorschein

Auch in der Politik kommen Fälle sexuellen Missbrauchs ans Tageslicht. Die stellvertretende Pressesprecherin der Oppositionspartei "Bewegung der Veränderung (KinAl), Zefi Dimadama, erklärte, dass sie vor 20 Jahren in einem Personenaufzug von einem Parteimitglied sexuell belästigt worden war. Sie meinte zudem, dass solche Vorfälle nicht nur im Sport oder in der Politik bekannt seien, sondern auch in den Medien, im Theater, in Fabriken und in Büros.

Die KinAl-Vorsitzende Fofi Gennimata, vertrat die Ansicht, dass jede Frau mit einer solch traumatischen Erfahrung, die sie an die Öffentlichkeit bringt, alle dazu zwinge, diesem Problem in die Augen zu schauen.