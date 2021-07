Serbien müht sich zu Sieg über Belgien

Im zweiten Spiel der Zwischenrunde bei EuroBasket 2013 wurde Serbien nur mit viel Mühe seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang Belgien 76:69 (40:36). Das Team von Trainerlegende Dusan Ivkovic übernahm vor dem Abendspiel zwischen Litauen und Frankreich mit 3:0-Siegen die Führung in der Gruppe E und darf bereits an das Viertelfinale denken.

Für Serbien, das bis in die Schlussminute um den Erfolg zittern musste, war der ehemalige NBA-Spieler Nenad Krstic mit 17 Punkten erfolgreichster Scorer. Nemanja Bjelica, 2007/08 im Dress der Traiskirchen Lions, steuerte sieben Zähler bei. Der 25-jährige Forward griff sich als stärkster Mann seines Teams an den Brettern außerdem acht Rebounds.

Am Abend hat Litauen Schlager der Gruppe E gegen Frankreich 76:62 (32:27) gewonnen. Der Europameister von 2003 aus dem Baltikum verschaffte sich damit auch Luft im Kampf um einen Platz im Viertelfinale.

Weder Litauen noch Frankreich hatten zunächst das Visier gut eingestellt. Lücken in der Verteidigung des Gegners wurden jedoch von den Balten immer wieder besser genützt. Auf der anderen Seite gab es für Frankreich unter dem Korb kaum etwas zu erben. Weil eben auch der Wurf an diesem Abend nicht passte, kam Litauen zu einem im Schlussviertel nicht mehr gefährdeten Sieg. Der von den Siegern sehr konsequent verteidigte Superstar des Vize-Europameisters, Tony Parker, musste sich mit elf Punkten begnügen.

In der Gruppe F steigt am Donnerstag u.a. der große Schlager zwischen Gastgeber Slowenien und dem im Turnier bisher ungeschlagenen Team Italiens (21.00 Uhr). Die 12.500 Zuschauer fassende Stozice Arena in Ljubljana wird dann wohl bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Zuvor (17.45 Uhr) steht Griechenland gegen Spanien bereits unter Siegzwang, wenn es mit dem Einzug ins Viertelfinale klappen soll.