Sensation im Wasserspringen: Gold für Österreich

Bereits vor dem Bewerb hatten Anton Knoll und Dariush Lotfi mit einer EM-Medaille im Synchron-Springen vom Turm spekuliert. Mit einem perfekten Wettkampf ist der Traum der beiden tatsächlich in Erfüllung gegangen.

Knoll und Lotfi holen in Belgrad nicht nur eine Medaille sondern gewinnen mit 367,05 Punkten Gold in einem olympischen Bewerb vor Italien (356,88) und Großbritannien (350,70) und sind damit Europameister. Es ist die erste Medaille für Österreich nach acht Jahren. 2016 gewann Coco Blaha in London EM-Bronze vom 1m.