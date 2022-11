Beim letzten Turnier vor der WM, den Players Championship Finals, verlor Mensur Suljovic zwar in der ersten Runde gegen James Wade, trotzdem überholte ihn keiner in der Weltrangliste. Montag war Stichtag und da hatte der Wiener als 30. seinen Startplatz bei der WM, die am 15. Dezember beginnt, fix. Er erspart sich die erste Runde und trifft in Runde zwei auf Mike de Decker (BEL) oder Jeff Smith (CAN). Kommt er weiter, wartet in Runde drei wahrscheinlich Michael van Gerwen.