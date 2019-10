Seit 15 Jahren top: Freudiges Jubiläum für Lionel Messi

Messi hält bei 692 Pflichtspielen für Barcelona mit 604 Toren ( Ronaldo hält bei 605 Treffern im Klub-Dress). Er bejubelte in der aktuellen Saison wegen seinen Verletzungspausen aber erst ein Tor. Es führt der 20-jährige Este Erik Sorga von Tallinn – allerdings in einer bald endenden Ganzjahresmeisterschaft – mit 27 Toren und 27 Punkten vor Bayern-Star Robert Lewandowski, der bislang elf Mal in der Bundesliga traf und damit 22 Punkte erreicht. Die Anzahl der Tore wird mit einem Faktor multipliziert, der sich nach der Liga-Stärke richtet. Die fünf Top-Ligen erhalten den Faktor zwei.

Auf Platz neun und zehn liegen Erling Haaland ( Salzburg) und Shon Weissman (WAC). Ihre elf Liga-Treffer werden mit dem Faktor 1,5 multipliziert.

Zirkus-Star

Messi hat mit seinen Künsten bereits die Grenzen des Sports gesprengt. Vor einer Woche gab der Leider-nein-Weltmeister sein Zirkusdebüt. Die Show „Messi10“ des Cirque du Soleil hatte in Barcelona Weltpremiere.

„Das war ein komisches Gefühl. Das ist eine große Ehre, aber ich denke, ich träume“, sagte Messi, der als erster Sportler ins Zentrum einer Show der kanadischen Zirkustruppe gerückt wurde.