Die fliegenden Boote landen am Traunsee

Wer von Mittwoch bis Sonntag mit dem Auto den Traunsee entlangfährt, der sollte nicht überrascht sein, wenn er von einem Segelboot überholt wird.

Denn in dieser Woche herrscht dort das Flair des spektakulären America’s Cup, der heuer in San Francisco den Segelsport für eine breite Masse interessant gemacht hat. Auf dem Traunsee werden im Rahmen des GC32-Austria-Cup Boote am Start sein, die wie großen Boliden der AC-72-Klasse auch mit beiden Rümpfen aus dem Wasser kommen, also nur auf den Foils surfen und dadurch mehr als 60 Stundenkilometer schnell werden.

Deshalb war es für Veranstalter Christian Feichtinger auch nicht schwer, echte Superstars des Sports nach Oberösterreich zu holen. So segeln Österreichs Olympiahoffnungen Niko Resch und Nico Delle-Karth mit Tom Slingsby und Kyle Langford von America’s-Cup-Sieger Team Oracle USA. "Diese Boote sind sehr interessant. Auf ihnen können wir gut trainieren", sagte Slingsby.

Aber auch das italienische Team Prada Luna Rossa schickte eine eigene Crew. Insgesamt sind sieben Athleten in Österreich, die vor San Francisco an der Formel 1 des Segelns teilgenommen haben.