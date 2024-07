Rückenwind für Österreichs Gold-Mission bei Olympia

Erst vor zweieinhalb Jahren kam Leni, wie die 29-Jährige in Seglerkreisen gerufen wird, zum Windsurfen. „Freunde haben mir dazu geraten, nachdem die Partnerschaft mit Tanja Frank in der 49er-Klasse nach dem verpassten Medal Race bei den Olympischen Spielen in Tokio beendet war“, sagt Lorena Abicht. „So habe ich im Oktober 2021 am Gardasee einen Anfängerkurs im Windsurfen besucht.“ Christoph Sieber, Olympiasieger 2000 im Windsurfen, riet Abicht, sich gleich von Beginn an auf das gerade stark im Kommen begriffene Foilen zu konzentrieren.

Nach zweimaligem Training am Tag konnte sie tatsächlich nach einer Woche ihr Surfboard aus dem Wasser heben und auf dem dünnen, messerscharfen Foil über das Wasser dahinrasen. „28,5 Knoten, rund 50 km/h, ist meine bis jetzt erreichte Höchstgeschwindigkeit. Die Spitzensurferinnen unter den 24 in Marseille startenden Nationen sind zwar schneller, aber mit guter Taktik kann ich vielleicht doch etwas wettmachen.“

Abicht erkämpfte sich ein Nationenticket und holte sich bei der Olympic-Last-Chance-Regatta den Quotenplatz. Mittlerweile hat sie ihr Idealgewicht von 72 Kilogramm erreicht – sie musste zunehmen. Dank sechsmaligem Krafttraining pro Woche und Moelleux au chocolat, warme Schokoküchlein mit flüssigem Kern. „Das Mehr an Gewicht ist entscheidend, um mit dem passenden Druck auf die Foil-Finne maximalen Speed zu erreichen.“