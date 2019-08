Segeln: Nachhilfe von Olympiasieger Hagara bei Testevent

Nachdem sich Thomas Zajac am Samstag zum Auftakt der Pre-Olympics in Japan einen Innenbandeinriss zugezogen hatte und die Regatta nicht mehr fortführen konnte, trat der Nacra17-Steuermann am Dienstag die Heimreise nach Österreich an. Der 33-Jährige wird nach der Ankunft am Flughafen Schwechat direkt für weitere Untersuchungen in das AKH Wien geführt.

Vorschoterin Barbara Matz bleibt in Japan und wird mit dem zweifachen Olympia-Goldmedaillengewinner Roman Hagara trainieren, um das Revier noch besser kennenzulernen. Der Wiener ist Teil des Trainerteams.

Bei den Wettfahrten am Dienstag hielten Benjamin Bildstein und David Hussl ihre Medaillen-Chancen aufrecht. Trotz zweier Top-Platzierungen büßten die Weltranglisten-Zweiten im 49er einen Platz ein und gehen am Mittwoch als Vierte ins abschließende Medal Race. Während die 470er David Bargehr/ Lukas Mähr eine Top-5-Platzierung verbuchten, ging die Regatta für die 49erFX-Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht mit zwei neunten Plätzen bereits zu Ende.