Schwimmverband untersucht Start von gesperrtem Russen Rylow

Der Schwimm-Weltverband FINA hat eine Untersuchung wegen eines Starts des derzeit gesperrten russischen Olympiasiegers Jewgeni Rylow bei nationalen Meisterschaften gestartet. Der 25-J√§hrige darf derzeit wegen seiner Teilnahme an einer Pro-Kriegs-Kundgebung f√ľr neun Monate an keinen Wettk√§mpfen teilnehmen, er soll am vergangenen Wochenende aber bei den nationalen Meisterschaften angetreten sein.

Man habe eine gestartet, ob Sanktionen oder Regeln der FINA gebrochen wurden, teilte der Weltverband am Montag mit. Das Ergebnis der Untersuchung solle zu gegebener Zeit ver√∂ffentlicht werden. Der Pr√§sident des russischen Schwimmverbands, Wladimir Salnikow, sagte dem russischen Sender Match TV, dass die nationalen Meisterschaften nicht als FINA-Wettbewerb z√§hlen w√ľrden.

Rylow war aufgrund seiner Anwesenheit und seines Verhaltens bei einer Veranstaltung im Luschniki-Stadion in Moskau gesperrt worden. An der Veranstaltung hatte auch der russische Präsident Wladimir Putin teilgenommen. Putin will sich am Dienstag mit Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern treffen.