Schwimmerin Pilhatsch tauchte zu weit und wurde als Vierte disqualifiziert

Caroline Pilhatsch hat es nicht geschafft, die zweite Medaille für Österreich bei der Schwimm-Langbahn-Europameisterschaft in Budapest nach Felix Auböck über 400 Meter Freistil zu gewinnen. Die Steirerin wurde am Mittwochabend im Finale über 50 m Rücken in 27,79 Sekunden Vierte, aber unmittelbar danach disqualifiziert. Grund war die Tauchphase nach dem Start. Der Jury war der Meinung, dass die Österreicherin weiter als die erlaubten 15 Meter unter Wasser war. Pilhatsch hätte Bronze um nur fünf Hundertstel verpasst. Der Sieg ging an die Niederländerin Toussaint, Silber holte die Britin Dawson und Platz drei ging an die Niederländerin de Waard.