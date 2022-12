Schwimmen: Zwei neue OSV-Rekorde bei der Kurzbahn-WM in Australien

Die Oberösterreicherin Kreundl war damit in dieser Frühsession im Melbourne Sports and Aquatic Centre dreimal im Einsatz, und zwar innerhalb von eineinhalb Stunden. Nach dem Staffel-Rennen verfehlte die 25-Jährige über 100 m Kraul als 20. in ihrer Saison-Bestzeit von 53,67 Sek. das Weiterkommen um 0,35 Sek., über 100 m Brust wurde es in 1:07,15 Min. Rang 32. "Bei der Brust(-Distanz) stimmt aktuell was nicht", gab die 25-Jährige auch in Blickrichtung 100 m Lagen (Donnerstag) an. "Da habe ich vom Timing wenig Gefühl derzeit, so kenn ich das eigentlich nicht."

Weltrekorde

Im Finale der Mixed-Staffel sorgte die US-Equipe in 1:35,15 Min. für den dritten Weltrekord dieser Titelkämpfe. Das zweitplatzierte italienische Team blieb in 1:36,01 ebenso unter dem bisherigen Weltrekord der Niederlande (1:36,18) und markierte damit Europarekord. Und auch der vierte Weltrekord bei dieser Veranstaltung war der einer Staffel. Über 4 x 200 m Kraul der Frauen waren die Australierinnen in 7:30,87 Min. um gleich 1,98 Sek. schneller als die Niederländerinnen bei ihrem WM-Titelgewinn vor acht Jahren in Doha.

Am Donnerstag tritt vom OSV-Team außer Reitshammer und Kreundl auch Gigler über 100 m Lagen an. Pilhatsch schwimmt über ihre favorisierte Distanz von 50 m Rücken, da war die Steirerin 2018 Vize-Weltmeisterin. Auch Bucher nimmt den Rücken-Sprint in Angriff. Für jeden aus dem Quintett ist die Qualifikation für das Semifinale realistisch. Pilhatsch ist nach einem etwas verpatzten Staffel-Part zuversichtlich: "Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Start, Wende, Übergänge. Dann sollte es klappen."