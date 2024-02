Schwimmer Auböck verpasst WM-Finale über 200 Meter Kraul in Doha

Nach der klar verpassten Medaille als Achter über 400 m Kraul hat Felix Auböck bei der Schwimm-WM in Doha den Final-Einzug über 200 m deutlich verfehlt. Der 27-jährige Niederösterreicher musste sich am Montag im Semifinale in 1:48,03 Minuten mit dem 16. Rang begnügen.

Im Vorlauf war der Kurzbahn-Weltmeister von 2021 über 400 m in 1:47,30 noch 15. geworden. Nach einem schlechten Start fehlten Auböck im Semifinale fast zwei Sekunden auf einen Platz in der Medaillenentscheidung.