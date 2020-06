Lisa Zaiser lässt Österreich hoffen

Sieben Medaillengewinne gab es für Österreich zwischen 2002 und 2008 bei diversen Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Diese Zeiten sind vorbei. Lisa Zaiser schürt allerdings die Hoffnungen auf ein Edelmetall für Rot-weiß-rot. Die Langbahn-EM-Dritte hat nicht nur im August bei der Berlin-EM überzeugt, sondern auch gleich danach bei den Weltcups in Dubai und eben in Doha. Zuletzt hat die Kärntnerin auch bei den österreichischen Meisterschaften in Wien über 100 m Lagen in 59,93 als erste Österreicherin die Minuten-Marke geknackt.