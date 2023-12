Schwimmen: Österreich-Rekord reicht nicht zur EM-Medaille

Lena Kreundl hat bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Otopeni (Rumänien) trotz österreichischen Rekords eine Medaille über 100 m Lagen verpasst. Die 26-jährige Oberösterreicherin erreichte am Donnerstag in 58,65 Sekunden Rang fünf.

Kreundl verbesserte damit den von ihr gehaltenen bisherigen Rekord von 16. Dezember des Vorjahres um 0,14 Sekunden.