Schwimmerin Katie Ledecky mit neuem Kurzbahn-Weltrekord

Katie Ledecky hat beim Schwimm-Weltcup-Meeting in Indianapolis (Indiana) einen Weltrekord über 800 m Kraul auf der Kurzbahn aufgestellt. Die US-Amerikanerin, die vor einer Woche in Toronto den Bestwert über 1.500 m im 25-m-Becken pulverisiert hatte, schlug in 7:57,42 an und unterbot die neun Jahre alte Marke der Spanierin Mireia Belmonte um 1,92 Sekunden.