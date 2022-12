Schwimm-WM: Gigler im Kraulsprint am Aufstieg vorbei

Der K√§rntner Heiko Gigler ist am Freitag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Melbourne √ľber 50 m Kraul im Vorlauf ausgeschieden. In 21,42 Sek. blieb der 26-J√§hrige 0,17 Sek. √ľber seinem √∂sterreichischen Rekord sowie 0,13 Sek. hinter den Aufstiegspl√§tzen, er wurde damit unter 78 Aktiven 25. In der Finalsession sind die Ober√∂sterreicherin Lena Kreundl (10.56 Uhr MEZ) und der Tiroler Bernhard Reitshammer (11.04) jeweils √ľber 100 m Lagen im Endlauf-Einsatz.

Am Samstag treten bei diesen Titelk√§mpfen aus √∂sterreichischer Sicht jeweils durchaus aussichtsreich Simon Bucher √ľber 100 m Delfin und Reitshammer √ľber 50 m Brust an.