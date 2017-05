Der Niederösterreicher Felix Auböck hat am Donnerstag in Atlanta bei einem Event der "Pro Swim Series" neuen österreichischen Langbahn-Rekord über 800 m Kraul fixiert. In 7:55,86 Minuten verbesserte er bei seinem Finalsieg nicht nur die mehr als acht Jahre alte, von Florian Janistyn gehaltene OSV-Bestmarke um 11/100, sondern setzte sich auch auf Rang zehn der aktuellen Weltrangliste.

Auböck schwamm einen Negativsplit, den zweiten 400er schneller als den ersten. Auf den zweitplatzierten Zane Grothe hatte er 6,08 Sekunden Vorsprung. Die Bestleistung des Michigan-Studenten davor war seit April 2015 bei 7:57,33 gestanden. Für die Leistungen in seinem ersten Uni-Jahr war Auböck zum "Big Ten"-Schwimmer und "Freshman" des Jahres gewählt worden.