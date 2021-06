Schwimmen: Enkner verpasste in Setubal den Olympia-Traum

Johanna Enkner hat am Samstag die erhoffte Olympia-Qualifikation im Freiwasser-Schwimmen um einen Platz verpasst. Die 21-Jährige schwamm im 10-km-Rennen in Setubal (Portugal) als 20. um 1:04 Minuten am Ticket vorbei. "Es könnte sich ausgehen, aber dafür müsste alles passen", hatte sie vor ihrem ersten Einsatz überhaupt im Meer gemeint.

Am Sonntag matcht sich Jan Hercog im Männer-Rennen um ein Tokio-Ticket. Dieses ergattern die Top neun des Rennens - jedes Land bekommt höchstens einen Platz -, dazu der jeweils Nächstbeste eines jeden Kontinents.