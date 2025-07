Goldjagd in Singapur: Können die Alexandris die Erfolgsserie fortsetzen?

Vasiliki Alexandri spricht es aus: „In unserem Sport wird man nie sagen: Jetzt hab' ich das perfekt gemacht.“ Wenn also die Alexandri-Schwestern, die ab Freitag in den Synchronschwimm-Bewerben bei der WM in Singapur antreten, noch „an Details feilen“, werden sie nie richtig „fertig“ sein.

Die drei 27-Jährigen kommen als aktuelle Europameisterinnen zur WM. Sie gelten als die größten OSV-Medaillenhoffnungen in Singapur. Während Vasiliki in Singapur sowohl Technik als auch freie Kür im Solo absolvieren wird, konzentrieren sich Anna Maria und Eirini im Duett ausschließlich auf die Technik. „Nach der Schulterverletzung von Eirini war es besser, sich auf nur ein Programm zu konzentrieren – für den Kopf, für den Körper“, sagt Anna Maria Alexandri. Was genau Vasiliki in der freien Kür zeigen wird, hält sie noch geheim: „Es ist ein aktuelles, originelles Thema – eine Überraschung.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/HOMEM DE GOUVEIA Vasiliki Alexandri hält noch geheim, was sie in der freien Kür zeigen wird

Platz zum Schwimmen In einem intensiven Trainingslager in Japan, dem Herkunftsland ihrer Trainerin Takako Nakajima, arbeiteten die drei Synchronschwimmerinnen an den letzten Details. Ausführung, Ausdruck, Performance, alles wird im Wettkampf bewertet. Im japanischen Becken hatten die Schwestern genug Platz, all das zu trainieren. „Die Bedingungen in Japan waren perfekt“, sagt Anna Maria Alexandri. Die Trainingssituation in ihrer Heimatstätte Südstadt ist gut, aber nicht perfekt. In Japan konnten die drei Schwestern endlich auch jene Elemente trainieren, für die sie zu Hause aufgrund fehlender Breite und Tiefe des Beckens oft nicht genug Platz haben. „Es ist außerdem ruhig, man kann sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren, wie es sich im Leistungssport gehört“, sagt Vasiliki.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OsV Gold auf Madeira: Bei der EM gab es für alle drei Gold

Neue Perspektiven Das Trainingslager in Japan war Teil eines bewährten Plans: „Wenn wir Wettkämpfe in Asien haben, bereiten wir uns meistens in Japan vor“, erklärt Vasiliki. Auch zur Eingewöhnung an Zeit und Klima sei das frühzeitige Anreisen ein Faktor. Was alles möglich ist im Synchronschwimmen, sieht das Trio, wenn es einen Seitenblick auf das japanische Nationalteam wagt: Kameras aus allen Winkeln, inklusive Unterwasser- und Diagonalperspektiven, ermöglichen eine detaillierte Analyse jeder Bewegung. „Das ist wirklich eine andere Welt“, sagt Anna-Maria.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OSV/Walter Bär Mit Trainerin Takako Nakajima wird auf allen möglichen Wegen kommuniziert

Sprachbarrieren Seit März arbeiten die Schwestern mit Trainerin Nakajima zusammen – eine Herausforderung, nicht nur sportlich, sondern auch sprachlich. „Manchmal ist es schwer mit der Sprachbarriere“, sagt Eirini. Mit Übersetzungs-App, Gesten, international gültigen Fachbegriffen und einem wachsenden japanischen Grundwortschatz klappt es aber. „Sie bringt neue Perspektiven ein – auch wenn wir viele Trainingsstrukturen vorerst beibehalten haben“, erklärt Vasiliki Alexandri.

Blick nach vorne Die Olympischen Spiele in Paris 2024 waren trotz einer starken Leistung mit einem vierten Platz von Enttäuschung geprägt – auch über Medienberichte in der Heimat. Das beschäftigt die Schwestern immer noch. „Viele vergessen, dass das ein historisches Ergebnis war. Es ist bitter, aber wir sind stolz darauf“, sagen sie. Gleichzeitig betonen die Athletinnen, wie sehr sie sich über die anhaltende Unterstützung der Fans freuen: „Menschen haben uns gesagt: 'Bitte hört nicht auf.' Das bedeutet uns sehr viel.“