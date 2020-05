Am Sonntag beginnen in Schanghai die Schwimm-Bewerbe auf der Langbahn. Für Österreich sind zwölf Athleten am Start. Den Anfang machen Birgit Koschischek, Jördis Steinegger, David Brandl und Hunor Mate. Parade-Schwimmer Markus Rogan startet am Montag über 200 m Kraul und am Mittwoch über 200 m Lagen.



ORF Sport Plus überträgt täglich ab 12 Uhr.