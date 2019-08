Schwimm-Star Lochte gewann erstes Rennen nach Doping-Sperre

Der sechsfache Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat wenige Tage nach dem Ende seiner Dopingsperre den ersten Sieg bejubelt. Der am Wochenende 35 Jahre alt geworden US-Amerikaner gewann am Sonntag (Ortszeit) in Stanford über 200 Meter Lagen in 1:57,76 Minuten. Er holte damit seinen ersten nationalen Meistertitel seit 2014. Es war sein einziger Sieg und seine einzige Finalteilnahme in Stanford.

Lochte hatte am Mittwoch als vierfacher Olympiasieger im Vorlauf in 1:57,88 Minuten bereits das Limit für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio unterboten. Bei der jüngsten WM hatte er wegen einer Dopingsperre gefehlt.

Grund für seine Suspendierung war aber keine verbotene Substanz, sondern eine Vitamin-Infusion. Diese hatte Lochte selbst in einem Sozialen Netzwerk gepostet. Die US-Anti-Doping-Agentur (USADA) hatte daraufhin Untersuchungen eingeleitet und ihn wegen Überschreitung der erlaubten Menge von 100 ml für 14 Monate gesperrt.

"Ich hatte viele Aufs und Abs"

Es war Lochtes zweite Sanktion seit den Sommerspielen in Rio de Janeiro. Der US-Schwimmverband hatte den Sportler im September 2016 für zehn Monate von allen Wettbewerben ausgeschlossen, weil er behauptet hatte, dass er und andere US-Schwimmer bei den Spielen in Brasilien ausgeraubt worden seien. Bilder von Überwachungskameras zeigten jedoch, dass das Trio an einer Tankstelle randaliert hatte.

Nun arbeitet Lochte daran, das Vertrauen in seine Person zurückzugewinnen. "Es war ein Punkt in meinem Leben erreicht, etwas zu ändern. Ich bin sicher nicht dieselbe Person, die ich vor zwei oder drei Jahren war. Ich hatte viele Aufs und Abs", hatte der zweifache Vater dieser Tage gesagt. Zwischenzeitlich ließ er sich in der Vergangenheit auch wegen Alkoholproblemen behandeln. Er wolle in Tokio für seine Familie aufs Podest, betonte Lochte.