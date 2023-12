Schwimm-Star Felix Auböck bei EM auf Medaillenkurs

Lena Kreundl belegt über 50 Freistil in 25,01 Rang 26. Ihr Fokus liegt aber in Otopeni auf den Lagen: "Ich bin kein Sprinter. Aber es war für mich sehr solide, habe mich voll ok gefühlt. Es war einmal ein gutes Warm-Up Rennen und ein guter Start in die Woche. Der Fokus liegt aber diese Woche ganz klar auf den Lagen-Rennen. Was dabei rauskommt, kann ich nicht einschätzen. In Rotterdam bin ich letzte Woche zufriedenstellend geschwommen. Die 200 waren ein bisserl überraschend für mich. Schauen wir, was diese Woche geht. Ich lasse mich wieder überraschen."