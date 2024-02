Schwimm-Staffel löst bei der WM das Ticket für Olympia

Österreichs Schwimm-Staffel der Männer über die 4 x 100 m Lagen erreichte am Sonntag bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Doha das Finale (ab 18.37 Uhr/live ORF Sport +). Auch die Qualifikation für das 16er-Teilnehmerfeld bei den Olympischen Spielen in Paris ist damit fix. Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler benötigten im Vorlauf als Siebente 3:34,29 Min., sie waren damit um 0,29 Sek. schneller als bei der WM in Fukuoka (11.).